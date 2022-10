Wegen Fachkräftemangel: Zürcher Kinderspital kann krankes Baby nicht stationär aufnehmen 

Im Kinderspital sei der Säugling sogleich behandelt worden. Da der Zustand des Kindes aber nicht stabil gewesen sei und es Sauerstoff benötigte, sei eine stationäre Aufnahme nötig gewesen. «Aufgrund des Fachkräftemangels, so sagte man uns, sei dies im Kinderspital aber nicht möglich. Uns wurde deshalb erklärt, dass unsere Tochter in ein anderes Spital verlegt werden muss – nach Luzern oder Chur», so der 36-Jährige. Die Eltern entschieden sich für die Kinderklinik im Kanton Graubünden. Mit einem Krankenwagen sei das Baby in das fast eineinhalb Stunden Autofahrt entfernte Spital transportiert worden.