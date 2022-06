Alle 10 Tage 22 Franken: Zürcher Kryptowährung Leu soll Ungleichheit bekämpfen

Der Clou: Wer Leu erhalten will, muss lediglich alle zehn Tage an einem Treffen teilnehmen. Bei der sogenannten Zeremonie treffen sich Menschen zeitgleich in Gruppen von rund zehn Personen an verschiedenen Standorten in der Stadt. Dafür erhalten sie 22 Leu, was derzeit 22 Franken entspricht. Noch akzeptieren erst zwei Betriebe im Kreis 5 das neue Zahlungsmittel und setzen so den Wert der Währung fest: Die Bar Sphères und der Lebensmittelhändler Berg und Tal im Viadukt. Aber auch beim Openair Wipkingen, das am 17. und 18. Juni stattfindet, kann man an einer Bar mit Leu bezahlen.