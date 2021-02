Das Volksschulamt bedau ert diese Umstände: «Wir gehen davon aus, dass die neue Regelung gegen Ende des ersten Quartals 2021 bereitstehen wird», so Ziegler. So sollen die neuen Väter die restlichen fünf Tage zu einem späteren Zeitpunkt beziehen dürfen. Doch diese Verschiebung helfe der Familie des 39-Jährigen nur wenig. «Meine Frau wäre jetzt gar nicht in der Lage, sich um alles zu kümmern». Sie brauche ihn jetzt und nicht erst in drei Monaten. Deshalb hat der Familienvater einen unbezahlten Urlaub beantragt.