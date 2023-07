Gratis Sonnencreme: Zürich prescht vor, Schweiz soll folgen

Gibt es in Zürich bald gratis Sonnencreme?

Anna Gaff (SP) und Dominik Waser (Grüne) fordern in einer Motion, dass als Teil einer Präventionskampagne an Schulen sowie in öffentlichen Aussenanlagen der Stadt Zürich kostenlos Sonnencreme bereitgestellt wird. «Angesichts der steigenden Häufigkeit von Hautkrebs in der Bevölkerung fordern wir, dass die Stadt Zürich in der Prävention aktiver wird», sagt Waser gegenüber 20 Minuten.

Das planen andere Schweizer Städte

Seit kurzem erhalten Menschen in den Niederlanden an den Stränden kostenlose Sonnencreme aus Händedesinfektions-Spendern. Auch in Deutschland kommt die Idee gut an: Die Stadt Norderstedt in der Nähe von Hamburg hat ebenfalls neun Sonnencreme-Spender aufgestellt, wie die «Welt» berichtet. In den Schweizer Städten Bern und Basel sind Sonnecreme-Spender derzeit noch kein Thema. In Winterthur hingegen könnten die Behörden sich vorstellen, eine Umrüstung im Zuge einer Sensibilisierungskampagne vorzunehmen.