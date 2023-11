Zürcher Linksautonome wollen Luxus-Apartments Wasseranschluss abdrehen

Die Wohnungen in den Viadukt-Apartments kosten zwischen 270 und 360 Franken pro Nacht – dank eines Angebots zum Jahresende.

Die Wohnungen an der Josefstrasse 198 werden zumeist an Touristen und Geschäftsleute vermietet.

Linksautonome kündigen online an, die Wasserversorgung von möblierten Apartments zu unterbrechen. Danach sollten die Anschlüsse zubetoniert werden.

«Der Gentrifizierung den Hahn zudrehen»: Unter diesem Titel teilten Linksautonome auf der Online-Plattform Barrikade.info kürzlich mit, dass sie bei der Firma Viadukt Apartments an der Josefstrasse 198 in Zürich den Wasseranschluss abgedreht und zubetoniert haben. «Gut betuchte Touris oder Business-Leute» in den möblierten Luxus-Apartments nähmen den Anwohnern Wohnungen weg, im traditionellen Arbeiterquartier könnten sich Alteingesessene wegen der Gentrifizierung den Wohnraum kaum mehr leisten.