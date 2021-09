Hat er junge Männer sexuell genötigt? - Zürcher Modelagent (34) steht nach Belästigungsaffäre heute vor Gericht

Der erste Vorfall habe sich bereits im Sommer 2011 ereignet. Der Beschuldigte habe die jungen Männer über Social Media kontaktiert und für ein Shooting in sein Studio in der Stadt Zürich gelockt. Laut Anklageschrift gab er ihnen vor Ort Alkohol.

Die Betroffenen sollten sich dann für die Fotos, die er mit ihnen machen wollte, ausziehen. Dabei griff er ihnen zum Beispiel an den Po, rieb sich an ihnen, versuchte sie zu küssen oder zu weiteren sexuellen Handlungen zu bewegen, heisst es in der Anklageschrift weiter.