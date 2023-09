Zürcher Newsletter: Elternteil statt Mami – «Anregung» oder «Realsatire»?

Wirkt sich eine gendersensible Erziehung auf die Entwicklung aus?

Wie der Experte sagt, könnte sich eine solche Erziehung auf die Entwicklung der Kinder auswirken: «Wenn die Welt anders ist, als dies in der Sprache der Eltern widerspiegelt wird, müssen die Kinder fast ein Doppelleben entwickeln.» Es könne für sie verwirrend sein, wenn das, was sie in ihrem Alltag sehen und erleben, und das, was zu Hause gesagt wird, nicht übereinstimmt, so Ramming. «Einige Kinder wissen dann nicht mehr, wo sie was sagen dürfen.»