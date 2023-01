Zürich: Nummernschilder brachten 5,5 Millionen Franken Erlös ein

Die Gebote schossen innerhalb von wenigen Stunden so stark in die Höhe, dass das Strassenverkehrsamt beschloss, die Auktion für einige Stunden auszusetzen.

«ZH 100» wurde am 9. November für 226’000 Franken versteigert.

Der Verkauf von Zürcher Autonummern liess die kantonale Steuerklasse klimpern: 2022 zahlten Bieterinnen und Bieter rund 5,5 Millionen Franken für Schilder, die auf der Auktionsplattform des Kantons angeboten wurden. Damit ist die Rekordmarke von 2021 überschritten – der Erlös betrug damals 5,1 Millionen Franken, so der «Tages-Anzeiger».

Wie es heisst, seien im vergangenen Jahr gut 1600 Kontrollschilder für Autos und 250 für Motorräder verkauft worden. Für drei davon zahlten die Meistbietenden Beträge im sechsstelligen Bereich. So ging im Juni «ZH 888» für 194’000 Franken an eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer, am 9. November wurde «ZH 100» für 226’000 Franken verkauft und Mitte Dezember erstand ein Porschefahrer «ZH 911» für 173’600 Franken.