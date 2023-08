Zürcher Obergericht : Gehilfe der Pink-Panther-Räuberbande muss die Schweiz verlassen

1 / 5 Der Beschuldigte (rechts) nach dem Verlassen des Obergerichts. 20min/hoh Das Zürcher Obergericht hat gegen den Serben eine fünfjährige Landesverweisung angeordnet. 20min/hh Die Polizei veröffentlichte damals die Bilder der mutmasslichen Täter. Stadtpolizei Zürich

Darum gehts Ein im Kanton Zürich wohnhafter 51-jähriger Serbe muss die Schweiz nach 30 Jahren verlassen. Das hat das Obergericht entschieden.

Er ist der Gehilfenschaft wegen versuchten Raubüberfalls auf eine Bijouterie in Lugano zu zwei Jahren verurteilt worden.

Die Tat war von Mitgliedern der sogenannten serbischen Pink-Panther-Bande verübt worden, die auch einen Überfall auf eine Bijouterie an der Zürcher Bahnhofstrasse verübt haben.

Der heute 51-jährige Beschuldigte ist im Dezember 2021 vom Bezirksgericht Zürich wege n Gehilfenschaft zu versuchtem qualifiziertem Raub auf eine Bijouterie in Lugano zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von zwei Jahren und einem fünfjährigen Landesverweis verurteilt worden. Damals hatte sein Verteidiger noch vergeblich auf Freispruch plädiert.

Am Berufungsprozess vor dem Obergericht vom Dienstag akzeptierte der Mann das Urteil von zwei Jahren Freiheitsstrafe. Er forderte aber einen Verzicht auf die Landesverweisung. «Es handelt sich um einen Härtefall», argumentierte seine Verteidigerin. Sie erwähnt die beiden erwachsenen Töchtern, zu denen er eine enge Beziehung habe, und die soziale und wirtschaftliche Integration. Ihr Mandant beherrsche die deutsche Sprache, habe einen Job und sei all die Jahre hier immer berufstätig gewesen. «Er ist einmal an die falschen Leute geraten.» Das öffentliche Interesse an einer Wegweisung sei «eher gering».

«Hochkriminelles Milieu»

Das sah das Obergericht aber ganz anders. Es handle sich um eine Katalogtat und ein Härtefall liege nur bei ganz besonders schwerwiegenden Ausnahmegründen vor. Dies sei hier nicht der Fall, im Gegenteil. «An einer Landesverweisung kommen wir nicht vorbei, der Fall ist so klar wie selten», sagte der vorsitzende Richter. Der Beschuldigte habe sich über längere Zeit in einem hochkriminellen Milieu aufgehalten. Auch in Zukunft könnte er wieder hineingezogen werden. Deshalb bestätigte das Obergericht den fünfjährigen Landesverweis.

Der Richter betonte, dass der Beschuldigte mit dem Rückzug der Berufung gegen das Urteil der Vorinstanz gut getan habe. «Das Urteil ist mit der zweijährigen Freiheitsstrafe sehr milde ausgefallen.» Denn der Serbe war ursprünglich auch noch wegen Mittäterschaft beim Rammbock-Einbruch 2016 auf die Bijouterie Graff Diamonds an der Zürcher Bahnhofstrasse angeklagt worden. Für diese Tat gab es aber vor dem Bezirksgericht Zürich mangels rechtsgenügenden Beweisen einen Freispruch. «Man hätte das auch anders sehen können», sagte der Vorsitzende.

Obergericht hätte vermutlich härter bestraft

Weil sich der Beschuldigte vor dem Prozess vor dem Obergericht auf einen Deal mit dem Staatsanwalt einliess und das Urteil der Vorinstanz akzeptierte, zog auch der Staatsanwalt seine Anschlussberufung zurück. Er hatte ursprünglich eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und eine Landesverweisung von zehn Jahren gefordert. Mit dem Rückzug der Berufung durch den Staatsanwalt waren dem Obergericht die Hände gebunden. Es durfte weder eine längere Freiheitsstrafe noch eine längere Landesverweisung aussprechen. Dass dies der Fall gewesen wäre, liess der vorsitzende Richter durchblicken.

Am Prozess vor dem Bezirksgericht Zürich im Dezember 2021 hatte der Staatsanwalt den Beschuldigten als Logistiker der Pink-Panther-Bande bezeichnet, der im Hintergrund eine leitende Funktion innegehabt habe. Vier Räuber waren im Mai 2016 mit einem VW Touareg ins Schaufenster der Bijouterie Graff Diamonds an der Zürcher Bahnhofstrasse gedonnert. Da der Zugang ins Innere des Geschäfts durch die Trümmerteile völlig blockiert war, brachen die vier Räuber ihr Vorhaben ohne Beute ab. Der Schaden an der Bijouterie war enorm und betrug knapp 300’000 Franken. Einer der Täter konnte später verhaftet werden und wurde vom Bezirksgericht Zürich zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von acht Jahren und zwölf Jahren Landesverweis verurteilt.