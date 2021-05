Illegale Party aufgelöst - Zürcher Polizei erneut mit Flaschen beworfen

Bereits in der Nacht auf Samstag trafen sich mehrere hundert Personen zu einer illegalen Party am Hasenrain im Zürcher Kreis 9. News-Scout

Darum gehts Die Polizei hat am Wochenende gleich zwei illegale Partys in Zürich aufgelöst.

Dabei wurden die Beamten mit Flaschen angegriffen.

Es musste Reizstoff eingesetzt werden.

Nach einer Meldung über eine mögliche illegale Party rückten in der Nacht auf Sonntag mehrere Patrouillen der Stadtpolizei Zürich an die Wasserwerkstrasse unter die Kornhausbrücke aus und stellten dort eine grosse Menschenansammlung und lauten Musiklärm fest. Wie es in einer Mitteilung heisst, wurden die Einsatzkräfte sogleich mit Flaschenwürfen eingedeckt. Um die aggressive Gruppierung zu zerstreuen, mussten Reizstoff und ein sogenannter Leerschuss aus einem Mehrzweckwerfer eingesetzt werden. Ein mutmasslicher Flaschenwerfer ist festgenommen worden. Ein Patrouillenfahrzeug wurde durch Flaschenwürfe beschädigt.

Bereits in der Nacht auf Samstag trafen sich mehrere hundert Personen zu einer illegalen Party am Hasenrain im Zürcher Kreis 9. «Als die Polizisten die Feiernden zur Ruhe mahnen wollten, wurden sie mit polizeifeindlichen Rufen und Flaschenwürfen empfangen», teilte die Stadtpolizei Zürich am Samstag mit.

Flaschenwerfer festgenommen

«Auch die beigezogene Verstärkung wurde sofort mit Steinen, Flaschen und Feuerwerk angegriffen.» Die Polizei setzt Tränengas ein, um die Gruppe zu zerstreuen. Die Bilanz der Nacht: Die Polizei nahm einen Flaschenwerfer fest. Ein Polizist wurde durch einen Steinwurf am Bein verletzt. Ein Patrouillenfahrzeug ist durch Stein- und Flaschenwürfe beschädigt worden.

Thomas*, der an der Party war, sagt, die Polizei habe ohne Vorwarnung Tränengas in die Menschenmenge abgefeuert: «Wir waren auf einer Wiese, der Mindestabstand wurde am Anfang gut eingehalten, als die Polizei kam, brach Panik aus, alle fingen an zu rennen, gewisse Leute stolperten», sagt der 17-Jährige. «Die Leute liefen auf die Strasse, dort gab es eine Strassensperre und die Polizei feuerte nochmals Tränengas ab. Es war wirklich chaotisch.» Schliesslich zogen sich die Feiernden stadteinwärts zurück, wo sie laut Anwohnern lärmten und den Strassenverkehr behinderten.

*Name der Redaktion bekannt

