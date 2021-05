Aktion gegen Autoposer - Zürcher Polizei legt 29 Fahrzeuge still

An insgesamt elf Tagen kontrollierten Polizisten des Verkehrsstützpunktes Hinwil Fahrzeuge in den Bezirken Uster, Meilen, Pfäffikon und Hinwil. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, richteten die Spezialisten dabei ihr Augenmerk speziell auf illegal abgeänderte Autos. Insgesamt wurden 29 Autos aufgrund technischer Abänderungen an den Abgasanlagen ausser Verkehr gesetzt und stillgelegt.

Die Fahrzeuge wurden auf Arealen der Kantonspolizei Zürich abgestellt und mussten von dort, auf Kosten der Besitzer, abgeschleppt werden. Damit die stillgelegten Fahrzeuge wieder in Verkehr gebracht werden dürfen, müssen sie in einen vorschriftsgemässen Zustand zurückgebaut und dann beim Strassenverkehrsamt vorgeführt werden. Im Zusammenhang mit der Stilllegung der Fahrzeuge erfolgten insgesamt 53 Verzeigungen.

Nicht die erste Aktion gegen Autoposer

Im November etwa legte die Kantonspolizei zwölf von 29 Fahrzeuge still. Im Januar hat die Kantonspolizei Zürich in Lindau ein illegales Treffen aufgelöst und 150 Personen wegen Verstosses gegen die Covid-Verordnung verzeigt. In der Szene kommen die Aktionen nicht gut an. Autoposer klagen über häufige Polizeikontrollen. Kürzlich hat die Stadt Zürich die Resultate einer Lärmmessung an einer beliebten Autoposer-Strecke veröffentlicht. Demnach sind die lautesten Fahrten mit einem Presslufthammer vergleichbar. «Autos, die sinnlosen und vermeidbaren Lärm verursachen, sind in der Stadt Zürich unerwünscht», liess sich Stadträtin Karin Rykart (Grüne) zitieren.