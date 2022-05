Aktion gegen Autoposer: Zürcher Polizei legt 51 Fahrzeuge still

Laut der Kantonspolizei Zürich wurden zehn weitere Personen wegen diverser Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz an die zuständigen Untersuchungsbehörden rapportiert.

Die Kantonspolizei Zürich hat in den Bezirken Affoltern, Dietikon und Horgen gezielte Aktionen gegen Lenkerinnen und Lenker von übermässig lärmverursachenden Motorfahrzeugen durchgeführt. Von Ende April bis Ende Mai 2022 kontrollierten Verkehrspolizistinnen und Verkehrspolizisten an insgesamt 14 Tagen zu verschiedenen Zeiten und an diversen Örtlichkeiten insgesamt 122 Fahrzeuge und deren Insassen und Insassinnen.