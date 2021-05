Aktion gegen Autoposer - Zürcher Polizei legt 83 Fahrzeuge still

In den vergangenen Wochen kontrollierte die Kantonspolizei Zürich rund 150 Fahrzeuge. Die Aktion in den Bezirken Affoltern, Horgen und Dietikon richtete sich gezielt gegen Autoposer und Autotuner, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. An insgesamt 16 Tagen wurden 83 Fahrzeuge aufgrund von Abänderungen an den Abgasanlagen stillgelegt.