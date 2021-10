Birmensdorf ZH – Zürcher Polizei stoppt Geisterfahrer, der auf der Felge unterwegs war

Die Kantonspolizei Zürich hat am frühen Dienstagmorgen im Ristet-Tunnel in Birmensdorf einen Falschfahrer gestoppt. Dabei erlitt ein Patrouillenfahrzeug starken Schaden.

Vorne links fehlte ein Reifen

Kurz vor halb drei Uhr sei einer Patrouille der Kantonspolizei Zürich ein stark beschädigtes Fahrzeug aufgefallen, das auf der Birmensdorferstrasse von Uitikon-Waldegg her Richtung Autobahnanschluss Uitikon unterwegs gewesen sei. Beim Auto mit litauischen Kontrollschildern habe vorne links ein Reifen gefehlt. Es sei auf der Felge gefahren, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung.

Die Polizeipatrouille habe mehrmals versucht, den Personenwagen mit Matrixleuchte «Stopp Polizei» und Blaulicht zum Anhalten zu bewegen. Trotzdem sei der Lenker als Falschfahrer in den Autobahnzubringer Ristet-Tunnel reingefahren. Die Polizei sagt, dass sie ihn durch Ausbremsen gestoppt habe. Sie habe somit verhindert, dass der Lenker in die falsche Fahrtrichtung auf die A3 (Fahrbahn Basel) aufgefahren sei. «Der am Patrouillenfahrzeug entstandene Sachschaden dürfte zehntausend Franken übersteigen», so die Polizei.