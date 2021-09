«Ausnahme macht keinen Sinn» - Zürcher Premium-Coiffeur führt freiwillig Zertifikatspflicht ein

«Amerikaner, Engländer, Australier oder Asiaten – aber auch viele in der Schweiz wohnende Expats: Sie alle reisen sehr viel und schätzen deshalb auch den zusätzlichen Schutz, den die Zertifikatspflicht bietet.»

Viele seiner internationalen Kundinnen und Kunden könnten nicht nachvollziehen, wieso die Pflicht nicht für Coiffeursalons gelte, so Sanchez.

Coiffeur Pedro Sanchez will in seiner Boutique eine Zertifikatspflicht einführen.