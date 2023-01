Zürcher Regierungsrat hat keine Lust auf Smartvote-Fragen

Auch die SP will wieder zwei Sitze in der Kantonsregierung. Neben Jacqueline Fehr tritt die Partei mit Priska Seiler Graf, Co-Präsidentin der SP Kanton Zürich und Nationalrätin, an.

Das Online-Tool soll den Wählerinnen und Wählern helfen, diejenigen Kandidaten herauszufiltern, welche ihre persönlichen Interessen in der Regierung am besten vertreten könnten.

Für die anstehenden Regierungsratswahlen im Kanton Zürich wurden über 100 politische Fragen zusammengestellt, die jeder und jede bequem online beantworten kann. Das System vergleicht anschliessend die eigenen Antworten mit den Antworten, welche die Kandidatinnen und Kandidaten abgegeben haben. Dies ermöglicht, den Politiker oder die Politikerin herauszufiltern, welcher oder welche die persönlichen Interessen in der Regierung am besten vertreten würde. Dies stösst den amtierenden Regierungsrätinnen und Regierungsräten aber sauer auf: So sollen sie letztes Jahr beschlossen haben, die Fragen bei Smartvote nicht zu beantworten.

«Interessenkonflikt mit Regierungsbeschlüssen»

«Regierung muss als geeintes Ganzes auftreten»

Nicht alle kritisieren das Vorgehen der bisherigen Regierungsratsmitglieder. So sagt SP-Kandidatin Priska Seiler Graf gegenüber der Zeitung, dass die bisherigen Mitglieder der Regierung als «geeintes Ganzes» auftreten müssten, da sie in einer anderen Rolle seien. Trotzdem findet auch sie es schade, dass die Wählerinnen und Wähler keine Antworten von den bisherigen bekämen.

«Geringschätzung des Wahlkampfs»

Der «Tages-Anzeiger» hat mit dem Politikwissenschaftler Michael Hermann gesprochen, der von einer «Geringschätzung des Wahlkampfs» spricht. Wählerinnen und Wähler seien mehr an der persönlichen Haltung der einzelnen Kandidatinnen und Kandidaten interessiert als an Regierungsmeinungen. Regierungsmitglieder seien in der Vergangenheit noch nie aufgrund ihrer Antworten bei Smartvote in Schwierigkeiten geraten.