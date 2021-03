KFC gibt Gas in der Schweiz

Die US-Restaurantkette Kentucky Fried Chicken (KFC) mit weltweit über 20’000 Restaurant will im grossen Stil auch in der Schweiz expandieren. Das Unternehmen bestätigte vor kurzem gegenüber 20 Minuten, was beim Markteintritt im Jahr 2016 kommuniziert wurde: KFC-Länderchef Marco Schepers schätzt das Potenzial auf 50 Filialen in der Schweiz. «Ja, diese Potenzialeinschätzung ist noch aktuell», teilte eine KFC-Sprecherin auf Anfrage mit. Mit der Filiale in Chur will KFC also noch mindestens 41 weitere Filialen in der Schweiz realisieren.