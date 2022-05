Steigende Preise: Zürcher Restaurant verlangt 20 Franken für einen Kopfsalat

Der Krieg in der Ukraine und die Folgen der Pandemie treiben die Preise in die Höhe.

Banker und Bankerinnen, Berater und Beraterinnen und Touristen und Touristinnen gehen im Restaurant des Hotel Storchen in Zürich ein und aus. Doch wer dort isst, muss ein prall gefülltes Portemonnaie dabei haben. So kostet etwa ein Teller Kopfsalat als Vorspeise 20 Franken, wie das Finanzportal «Inside Paradeplatz» schreibt.

Acht Franken mehr für den Lachs

Schuld an den hohen Preisen sei die Inflation. Der Krieg in der Ukraine und die Folgen der Pandemie treiben die Preise in die Höhe. Das bestätigt auch das Restaurant Storchen: «Unsere Lieferanten müssen uns höhere Preise für Fleisch, Fisch und Gemüse verrechnen», sagt Geschäftsführer Raphael Pedroncelli zu 20 Minuten.



Diese Preise müsse das Restaurant nun an die Kunden weitergeben. So sei etwa der Einkaufspreis für den Lachs innerhalb von einem Jahr um rund acht Franken gestiegen. «Zudem haben wir seit 2021 einen Michelin-Stern, das hat unser Preisniveau natürlich auch angehoben», so Pedroncelli.