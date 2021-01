Die Zürcher Gastronomen haben einen offenen Brief an den Bundesrat geschrieben. Darin beklagen sie ihre Situation, weil sie wegen der Corona-Pandemie schliessen mussten. Nun fordern sie umfassende finanzielle Hilfe

Offener Brief an den Bundesrat : Zürcher Restaurants haben genug – Bund soll Mieten und Lohnausfälle bezahlen

Die Zürcher Restaurants sind wie alle Gastrobetriebe in der Schweiz zurzeit geschlossen. Nun soll die Schliessung bis Ende Februar verlängert werden. Ein entsprechender Vorschlag ist in der Vernehmlassung. Das bereitet den Zürcher Gastronomen Sorge.

Darum gehts Der Bundesrat will die Restaurants bis Ende Februar geschlossen lassen. Darüber entscheiden wird er nächste Woche.

Die Zürcher Gastronomen machen sich Sorgen: Sie befürchten massenweise Konkurse.

Deshalb fordern sie: Der Bund soll Mieten, Lohnausfälle, Nebenkosten und weitere finanzielle Einbussen entschädigen.

Seit der Bundesrat im Dezember die Corona-Massnahmen die Regeln verschärft hat, bleiben die Restaurants geschlossen. Nun ist ein Vorschlag des Bundesrats in Vernehmlassung, der die Schliessung bis Ende Februar verlängern will.

Das behagt den Zürcher Gastronomen nicht. Sie haben einen offenen Brief an den Bundesrat geschrieben. Darin fordern Sie: «Wir fordern von Ihnen bzw. dem Staat eine vollständige Entschädigung für den durch diesen Entscheid entstandenen Schaden. Kompensieren Sie in vollem Umfang unsere Mieten, Lohnausfälle (insbesondere auch für Gastronomen in arbeitgeberähnlichen Positionen), Lohnnebenkosten, Energiekosten, den Warenverderb, die Investitionen in Schutzkonzepte.»

«Untergang vieler persönlicher Existenzen»

Diese Hilfe müsse mit sofortiger Wirkung und in Form von nicht rückzahlbaren Darlehen geschehen. «Eine weitere Verschuldung hilft niemandem und führt nur zur Verschleppung von Konkursen», so die Zürcher Gastronomen in ihrem Brief weiter.

Nur wenn der Bundesrat jetzt handle, könne verhindert werden, dass «es reihenweise zu Konkursen und dem Untergang von vielen persönlichen Existenzen kommt», zeigen sich die Zürcher Gastronomen überzeugt.

Gleichzeitig ist für sie klar, dass die Massnahmen des Bundesrats die Falschen treffen würden. Die Kritik geht direkt an den Bundesrat und die kantonalen Regierungen: «Sie haben unsere Betriebe zwangsgeschlossen, obwohl wir gar nicht verantwortlich sind für die vielen Ansteckungen!»

