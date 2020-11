Auch der traditionelle Samichlaus-Einzug durch die Zürcher Bahnhofstrasse am letzten Sonntag im November, wo Samichläuse und Schmutzli jeweils 15’000 Lebkuchen an die Kinder am Strassenrand verteilen, findet nicht statt.

Wird man in diesem Jahr in der Stadt Zürich nicht sehen: Samichlaus und Schmutzli der St. Nikolausgesellschaft bei Hausbesuchen.

Laut Chlauschef Siegfried Bosshard ist dies ein freiwilliger Entscheid. Er sagt, dass die Hausbesuche nur einen Teil der Arbeit darstellen würden. «In der Zentrale sind zwischen 30 und 50 Leute zusammen, um sich umzuziehen und die Säcke abzuholen.» Zudem sei neben Samichlaus und Schmutzli noch ein Autofahrer dabei. Am 6. Dezember, dem Samichlaustag, seien jeweils mehr als 20 solche «Trios» unterwegs, also eine grosse Menge Leute. Aus all diesen Gründen habe man auf die Hausbesuche verzichtet. Auch der traditionelle Samichlaus-Einzug durch die Zürcher Bahnhofstrasse am letzten Sonntag im November, wo Samichläuse und Schmutzli jeweils 15’000 Lebkuchen an die Kinder am Strassenrand verteilen, findet nicht statt.