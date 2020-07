vor 1h

Bekannt dank Federer

Zürcher Schuh-Firma On plant milliardenschweren Börsengang

Kaum ist der erste On-Schuh von Roger Federer auf dem Markt, hat die Zürcher Schuh-Firma schon neue Pläne: On will an die Börse. Das Unternehmen ist dank dem Tennisstar rund zwei Milliarden Franken wert.

von Barbara Scherer

Roger Federer hat seinen eigenen On-Schuh gestaltet. Der Schuh wurde nur einen Tag nach der Lancierung für über 1000 Franken im Internet gehandelt. Jetzt plant das Unternehmen den Gang an die Börse.

Darum gehts Die Zürcher Schuh-Firma On hat einen Sneaker mit Roger Federer lanciert.

Jetzt plant das Unternehmen den Gang an die Börse.

Dieser soll im Sommer oder Herbst 2021 erfolgen.

Die Chancen für einen erfolgreichen Börsengang stehen gut.

Ganz in weiss kommt er daher: «The Roger». Der On-Sneaker, den Roger Federer höchstpersönlich designet hat. Nur 1000 Stück hat die Zürcher Schuh-Firma durch eine Verlosung auf den Markt gebracht. Ein Paar kostete 310 Franken. Schon am Tag nach der Präsentation wurde der Schuh im Internet für für 1499 Franken angeboten.

Jetzt will die Zürcher Firma einen Schritt weiter gehen: On will den Gang an die Börse wagen. Das haben mehrere unabhängige Quellen gegenüber der «NZZ am Sonntag» bestätigt. Geplant sei der Börsengang im Sommer oder Herbst 2021.

8884 Franken für eine Aktie

So sucht das Unternehmen zurzeit einen Finanzspezialisten mit International Financial Reporting Standards-Kenntnissen. Dabei handelt es sich um eine aufwendige Form der Rechnungslegung. Diese ist Voraussetzung dafür, dass Firmen öffentlich gehandelt werden können.

Die Schuh-Firma hält sich indes bedeckt. Auch Mitbesitzer Roger Federer nimmt keine Stellung zum Gang an die Börse. Eine Aktie von On kostete im Februar 8884 Franken, im Umlauf sind rund 217’000 Stück. Somit ist On gut 2 Milliarden Franken wert.

Bekanntheit hilft beim Börsengang

Mit dem neuen Sneaker von Roger Federer hat On einen weltweiten Bekanntheitsschub erlebt. Gute Voraussetzungen für einen Börsengang: «Für Firmen, die Konsumgüter herstellen, kann neben der Beschaffung von Eigenkapital die erhöhte Publicity ein wichtiger Grund für einen Börsengang sein», sagt ein Experte zur «NZZ am Sonntag».

Durch den Verkauf der Aktien könnte On die Nachfrage nach ihren Produkten unterstützen. Die Chancen für einen erfolgreichen Börsengang würden gut stehen, die Nachfrage bei den Investoren sei vorhanden. Denn Firmen der Konsumgüterbranche seien aufgrund ihrer stabilen Geschäftsmodelle zurzeit sehr beliebt.