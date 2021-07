«Sinnvoll und hilfreich» - Zürcher Schule führt neutrale Geschlechtskategorie ein

Laut Janna Kraus vo n der Organisation Transgender Network Switzerland (TGNS) bieten immer mehr Institutionen und Firmen das Weglassen der gegenderten Anrede an.

In der Schweiz existieren nur zwei offizielle Geschlechtseinträge.

Wer die Sekundarschule besucht, ist noch minderjährig und darf deshalb noch nicht in allen Belangen selbst über sich entscheiden. Das übernehmen die Erziehungsberechtigten. Damit die Schule weiss, wer für eine Jugendliche oder einen Jugendlichen verantwortlich ist, gibt es ein entsprechendes Meldeformular – auch in der Schule Feld in Zürich.