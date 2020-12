336 Schülerinnen und Schüler der 1. bis 3. Klasse nehmen am Projekt, das auf drei Jahre angelegt ist, teil. (Symbolbild)

Die Unterstufenschüler in Männedorf müssen seit Oktober keine Hausaufgaben mehr machen. Die Schule setzt unter dem Titel «Lernprozesse begleiten» ein entsprechendes Pilotprojekt um. 336 Schülerinnen und Schüler der 1. bis 3. Klasse nehmen am Projekt, das auf drei Jahre angelegt ist, teil. Das berichtet die «Zürichsee-Zeitung» .

Wie Scherrer sagt, wurden «die althergebrachten Hausaufgaben in individuelle Lernzeiten im Unterricht umgewandelt». Sie betont: «Die Kinder lernen nicht weniger, sondern kompetenzorientiert und werden in ihrem persönlichen Lernprozess einbezogen.»

Noch keine Rückmeldungen

Da das Projekt erst gestartet wurde, seien nur wenige spontane Rückmeldungen eingetroffen, so Scherrer. Die ersten Erfahrungen hole man im Sommer 2021 ein. Bis dahin möchte man das Projekt genau beobachten. Am Ende der Pilotphase wird laut Scherrer die Schulpflege entscheiden, ob die Hausaufgaben an der Unterstufe definitiv abgeschafft werden.