Schulhaus Hinterbirch Bülach : Zürcher Schule schliesst wegen Amokdrohung auf dem WC

Wegen Kritzeleien, die bevorstehende Gewalttaten ankündigen, haben die Behörden von Bülach ZH ein Schulhaus geschlossen. Die Polizei ermittelt.

Die insgesamt 300 Schüler und Schülerinnen des Sekundarschulhauses Hinterbirch in Bülach sind derzeit im Fernunterricht. Dies allerdings nicht wegen eines Corona-Ausbruchs, sondern wegen Kritzeleien, die in zwei Räumen des Schulhaus-WCs angebracht wurden und am Donnerstagmorgen entdeckt worden waren, wie der «Blick» berichtet. Diese kündigten offenbar Gewalttaten an, wie aus einem Brief der Schulbehörde an die Eltern hervorgeht.