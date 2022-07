Kritik an Mottowoche: Zürcher Schule übt mit Kindern Geschlechtertausch

In einer Primarschule in der Stadt Zürich fand letzte Woche eine Mottowoche statt. Das Thema: Geschlechtertausch. Dabei verkleideten sich an einem Tag die Mädchen als Buben und umgekehrt. Laut einer Mutter folgte an einem weiteren Tag das Motto «Tussis und coole Jungs». Für einige Eltern unverständlich. «Ich finde so etwas schwierig. Geschlechter-Stereotypen sind nicht cool», sagt eine Mutter. Auch auf Twitter ist dazu eine Diskussion entbrannt. Während einige User und Userinnen die Aktion als «rückschrittlich» bezeichnen und fordern, den Kindern zu zeigen, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, hält es ein Vater grundsätzlich für verfrüht, queere Themen bereits auf der Primarstufe zu behandeln. «Wie sollen die Kinder damit klarkommen und sich ‹normal› und ohne Druck entwickeln?», fragt er.