Weil Einzeltestung entfällt - Zürcher Schulen planen Maskenpflicht ab 1. Klasse

In einer Zürcher Gemeinde verschickte die Schulpflege kürzlich einen Brief an die Eltern. Darin heisst es unter anderem, dass Schülerinnen und Schülern, die nicht am r epetitiven Testen teilnehmen, e ine Einzeltestung nicht mehr angeboten werden d ü rf e . « Tritt in der Klasse Ihres Kindes ein positiver Fall auf, gilt nun für alle Schülerinnen und Schüler, die nicht geimpft oder genesen sind oder nicht an den Reihentests teilgenommen haben, eine siebentägige Maskenpflicht .» Kindergartenkinder s eien d avon ausgenommen .