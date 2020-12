Wieder kein Böögg : Zürcher Sechseläuten 2021 ist abgesagt

Das Sechseläuten findet auch 2021 nicht statt. Das haben die Organisatoren am Donnerstag entschieden.

Das Sechseläuten 2019 bleibt vorerst das letzte Frühlings-Volksfest in Zürich.

Auch im kommenden Jahr gibt es kein Volksfest am Zürcher Sechseläuten. Die Zunftmeisterversammlung und das Zentralkomitee der Zünfte Zürichs (ZZZ) haben am Donnerstag entschieden, das Fest abzusagen. Für 2021 wird kein Bewilligungsgesuch bei der Stadt eingereicht. Abgesagt ist damit der Kinderumzug vom 18. April, der Zug der Zünfte vom 19. April sowie die Aktivitäten auf dem Platz der Kantone, dem Lindenhof, wie die Veranstalter mitteilten.

Die aktuelle Lage der Corona-Vorschriften sowie die Perspektiven für den kommenden Frühling liessen kaum ein Volksfest mit zehntausenden Besuchern in der Zürcher Innenstadt zu. Das ZZZ könnte unmöglich ein allfälliges Schutzkonzept garantieren, heisst es in der Mitteilung.

Trotzdem bleibe die Hoffnung, dass es im kommenden Frühling keinen Totalausfall gebe, sondern dass die Zünfte wenigstens in den Zunftstuben feiern könnten. Der für 2020 und 2021 geplante Auftritt des Gastkantons Uri soll dann im Jahr 2022 stattfinden., wie Top Online berichtet. Davon betroffen ist nicht nur der Zug der Zünfte am Montag, sondern auch der Kinderumzug am Sonntag und die Aktivitäten auf dem Lindenhof.