Fehlende Planungssicherheit - Zürcher Seeüberquerung findet dieses Jahr nicht statt

Die Stadtzürcher Seeüberquerung wird diesen Sommer coronabedingt nicht stattfinden. Das teilten die Veranstalter am Dienstag mit. «Uns fehlt aktuell die Planungssicherheit», erklärt Urs Kessler, Präsident der Stadtzürcher Seeüberquerung. Die Seeüberquerung hätte am 7. Juli stattfinden sollen. «Obwohl wir in den letzten Monaten verschiedene Szenarien für die Seeüberquerung konzipiert haben, müssen wir leider auch auf die Durchführung 2021 verzichten», so Kessler. Man hoffe, dass am 6. Juli 2022 wieder etliche Schwimmerinnen und Schwimmer den See überqueren können.