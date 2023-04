Basel/Zürich: «Zürcher sind arrogant und grüssen nicht»

Die Rivalität zwischen Zürich und Basel ist altbekannt. Jüngst schrieben die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) in einem Stelleninserat, dass sie «zur Not auch Zürcher» einstellen würden. Dies löste bei einem Leser Empörung aus. Die BVB selbst erklärten, dass Witz und Lockerheit zur Basler Identität gehörten. Selbst Zürcher hätten es positiv aufgefasst.

20 Minuten ging am Freitag in beiden Städten auf die Strasse und fragte Zürcher und Basler, was sie von der jeweils anderen Stadt halten. Was die beiden Städte trennt und eint? Die Stimmen dazu gibts im Video.