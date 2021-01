Familienwappen sind in der Schweiz sehr beliebt. Die Wappen von 1384 in St. Gallen verbürgerten Familien kann man sich nun online anschauen. Wer noch keines hat, kann sich eines zulegen.

Darum gehts Die Wappen von 1384 im Kanton SG verbürgerten Familien kann man seit kurzem online beim Staatsarchiv anschauen.

Dafür wurden rund 6000 Bilder aus der Sammlung von Verena Roesli digitalisiert.

Wer sich selbst ein Familienwappen zulegen will, kann das.

«Auf der Suche nach den eigenen Wurzeln wird auch ein Familienwappen wieder relevant!», so Stefan Gemperli, Leiter Staatsarchiv des Kantons St. Gallen. Es schaffe Identität, sei ein Stück Identifikation und mit viel Emotionalität und auch Stolz verbunden.

In der Schweiz gibt es laut Gemperli viele alte bürgerliche Wappen, ein Familienwappen sei nicht nur Adligen vorbehalten. «Diese Tradition scheint mir in der Schweiz weiter ausgeprägt als im Ausland.» Auch, dass man sich die bürgerlichen Wappen in der Wohnung aufhängt, Tafel und Geschirr davon hat und sie stolz präsentiert.

Weil Familienwappen in der Schweiz derart beliebt sind, hat das Staatsarchiv einen Teil seiner Wappensammlung digitalisiert und online zugänglich gemacht. Dabei handelt es sich um die Wappensammlung von Verena Roesli aus Wolfhalden. Ihr Vater, der Maler, Grafiker und Heraldiker Fritz Müller (1898–1966), hatte die Wappen nach zusammengetragenen Vorlagen einfach, heraldisch korrekt und unter Verzicht auf übertriebenes Schmuckwerk gezeichnet.

Eigenes Wappen für jedermann

Nach dem Tod von Fritz Müller führte seine Witwe Mathilde Kielholz-Müller das Werk fort. Schliesslich wurde die Wappensammlung von ihrer Tochter Verena Roesli, die als Malerin in Wolfhalden selbst zahlreiche Wappenentwürfe schuf, weitergeführt und betreut. Im Jahr 2019 erwarb das Staatsarchiv St. Gallen das gesamte Wappenarchiv. Die Kollektion umfasste bei der Übernahme rund 2000 Vorlagen in ungefähr sechs Karteikästen, alle streng alphabetisch geordnet. Damit verfügt das Staatsarchiv heute – zusammen mit der Sammlung von Familienwappen und heraldischen Belegen des ehemaligen Staatsarchivars Dr. Karl Schönenberger (1898–1957) – über einen umfassenden Bestand an Familienwappen von im Kanton St. Gallen verbürgerten Familien.

Man kann das eigene Familienwappen kostenlos in der Wappensammlung des Staatsarchivs deponieren und so für künftige Generationen sichern. Es ist damit jedoch kein rechtlicher Schutz verbunden. Amüsant ist laut Gemperli manchmal, warum Leute heute ihre Wappen im Archiv deponieren . « Wer in Zürich Zunftmitglied werden will, muss ein Wappen vorweisen », erklärt Gemperli. V iele St. Galler Bürger, die in eine Zunft wollen und kein Wappen haben, lassen sich deshalb extra eines machen und deponieren es dann im Staatsarchiv. Grundsätzlich könne sich jeder sein eigenes Familienwappen machen lassen. Es empfehle sich dabei aber, sich an die Regeln der Heraldik zu halten.

Der digitalisierte Bestand der Sammlung Roesli ist neu über das Webportal des Archivinformationssystems unter der Bestandessignatur «ZFD 4/2» einsehbar. Der Zugang zum Webportal und weitere Informationen finden sich auf der Website des Staatsarchivs: www.staatsarchiv.sg.ch.

