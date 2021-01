Wie der Kanton Zürich am Donnerstag mitteilte, erlaube die Situation im Kanton gemäss aktueller Beurteilung die Wiederaufnahme des Betriebs der Skigebiete. (Symbolbild)

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die Zürcher Skigebiete ihren Betrieb per 22. Dezember einstellen. Wie der Kanton Zürich am Donnerstag mitteilte, erlaube die Situation im Kanton gemäss aktueller Beurteilung die Wiederaufnahme des Betriebs der Skigebiete. Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh sagt dazu: «Die Erfahrungen in den geöffneten Skigebieten haben gemäss Bundesrat gezeigt, dass die Schutzkonzepte funktionieren.»