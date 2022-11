Zürcher Startup: Sneaker-Store «SNKRZH» von Nike angeklagt

Erst im Mai 2022 erfüllten sich die beiden Zürcher Jungunternehmer Kuvet Salahi und Almaf Spahiu den Traum vom eigenen Sneaker-Geschäft – «SNKRZH». In den ersten Monaten schien alles rund zu laufen. Im August folgte jedoch der Dämpfer: In einem eingeschriebenen Brief einer Zürcher Anwaltskanzlei wurden die Besitzer darauf hingewiesen, dass der US-Grosskonzern Nike ihrem Sneaker-Store eine Markenverletzung vorwirft, schreibt «Watson» in einem Artikel.