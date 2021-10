«Er wird unglaublich fehlen» - Zürcher SP-Kantonsrat Ruedi Lais ist tot

SP-Kantonsrat Ruedi Lais ist am Wochenende an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben.

Der Zürcher SP-Kantonsrat Ruedi Lais ist am Wochenende an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. Wie der «Tages-Anzeiger» berichtet, ist am Montag an der Nachmittagssitzung des Kantonsrats eine Würdigung für den SP-Politiker geplant. Auf Twitter nehmen Parteikollegen und -kolleginnen Abschied. «Ein grossartiger Charakterkopf und stolzer Sozialdemokrat ist nicht mehr. Er wird unglaublich fehlen. Addio compagno», schreibt SP-Nationalrat Fabian Molina.