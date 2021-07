Nach fast 20 Jahren - Zürcher Spitzenlokal Mesa schliesst per Ende Jahr

In der Mesa-Küche haben in den vergangenen Jahren Starchefs wie Chris Trewer, Markus Lindner und Antonio Colaianni (im Bild) gekocht.

Das Gourmet-Restaurant Mesa im Zürcher Kreis 6 schliesst per Ende Jahr. Wie Besitzerin Linda Mühlemann gegenüber dem Restaurantführer «Gault Millau» sagt, habe ihre Entscheidung nichts mit der Corona-Pandemie zu tun. «Es ist an der Zeit, mich vom Unruhe- in den Ruhestand zu versetzen», so Mühlemann. Ein Restaurant auf hohem Niveau über fast zwei Jahrzehnte zu führen, sei eine wunderbare und anspruchsvolle Aufgabe gewesen.