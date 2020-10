«Inquisitor Meier»Zürcher Staatsanwalt wird in Flyer-Aktion als Folterknecht dargestellt

Als Inquisitor, als Folterknecht, als Mann, der Familien entzweit und Unschuldige um ihr Obdach bringt: Der Zürcher Staatsanwalt Christian Meier, Abteilungsleiter bei der Staatsanwaltschaft II, wird seit einigen Wochen auf zahlreichen Plakaten in seiner Wohngemeinde an der Zürcher Goldküste satirisch verunglimpft. Anwohner fanden die mit «Inquisitor Christian Meier» betitelten Plakate, die Meier karikieren, auch in den eigenen Briefkästen vor. Wie der Urheber der Plakate, Damir Kocan, sagt, will er damit auf vergangenes Unrecht aufmerksam machen. «Ich sass wegen Meier über vier Jahre unschuldig in U-Haft.» (siehe Bericht dazu hier)