Zürich: Zürcher Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Brian

Erneute Anklage gegen den wohl bekanntesten Häftling der Schweiz : Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch verkündet, wirft sie Brian vor, zwischen November 2018 bis Juli 2021 in der JVA Pöschwies «eine Vielzahl von Delikten zum Nachteil von Aufsehern und der Justizvollzugsanstalt begangen zu haben.

Gegenstand der Anklage bilden rund 30 Straftaten, welche B.K. in der Zeit von 22. November 2018 bis am 23. Juli 2021 in der JVA Pöschwies in Regensdorf begangen haben soll. Beim schwersten zur Last gelegten Delikt handelt es sich um eine versuchte schwere Körperverletzung zum Nachteil eines Aufsehers, welcher durch den Wurf eines dicken Glasbruchstückes oberhalb des Auges verletzt wurde. Daneben kommen drei einfache Körperverletzungen, sieben Sachbeschädigungen mit einer Gesamtschadenssumme von rund 22'000 Franken, fünf Drohungen und 19 Fälle von Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte zur Anklage.