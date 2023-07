Bernhard Diethelm: Zürcher Staatsanwaltschaft meldet im Fall Diethelm Berufung an

Der Schwyzer SVP-Kantonsrat Bernhard Diethelm wurde am Montag wegen Körperverletzung und des Besitzes und der Verbreitung verbotener Pornografie schuldig gesprochen. Das Gericht verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung.

Das ist passiert

Der Schwyzer SVP-Kantonsrat Bernhard Diethelm musste sich am Montag vor dem Bezirksgericht Zürich wegen der versuchten Vergewaltigung, Körperverletzung und Gefährdung des Lebens einer Prostituierten verantworten. Am Ende des Prozesstages sprach das Gericht Diethelm vom Vorwurf der Gefährdung des Lebens sowie der versuchten Vergewaltigung der Prostituierten mangels Beweisen frei. Der SVP-Politiker wurde wegen einfacher Körperverletzung sowie wegen des Besitzes und der Verbreitung verbotener Pornografie schuldig gesprochen. Er erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von acht Monaten sowie eine Geldstrafe. Er muss also nicht ins Gefängnis. Eine ganz andere Strafe hatte jedoch die Staatsanwaltschaft vorgesehen, welche vier Jahre Haft forderte – und zwar unbedingt.