Statistik 2022: Zürcher Staatsanwaltschaft verzeichnet stärkste Fallzunahme seit 10 Jahren

Die Zürcher Staatsanwaltschaft hatte letztes Jahr alle Hände voll zu tun: Rund 30’400 Fälle gingen bei der Strafverfolgungsbehörde ein, was im Vergleich zum Vorjahr einer Zunahme von 9,1 Prozent entspricht. Wie die Staatsanwaltschaft anlässlich einer Medienkonferenz zum Jahresrückblick mitteilten, handelte es sich um die stärkste Zunahme an neu eingegangenen Fällen seit zehn Jahren.

Mehr pendente Fälle

Strafbefehle «nicht mehr wegzudenken»

Wenn die Staatsanwaltschaft dazu kein Strafmass über sechs Monate Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe von höchstens 180 Tagessätzen für ausreichend hält, erlässt sie einen Strafbefehl. Sind die Parteien damit nicht einverstanden, so haben sie die Möglichkeit, Einsprache zu erheben. In einer Auswertung der Staatsanwaltschaft zeigte sich unter anderem, dass es in knapp zwei Dritteln der Fälle zu einem Rückzug der Einsprache kommt oder dass die Staatsanwaltschaft nach dem Beweisverfahren einen neuen Strafbefehl erlässt. Der Strafbefehl sei ein Arbeitsinstrument, das sich bewährt habe, so die Staatsanwaltschaft. «Zur Bewältigung der Flut an Strafverfahren unter den heutigen Strukturen und Rahmenbedingungen der Justiz ist der Strafbefehl nicht mehr wegzudenken.»