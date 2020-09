Emilie Lieberherr begrüsst einen Drogensüchtigen an der offenen Drogenszene am Letten 1995.

Emilie Lieberherr spricht 1994 in Bern auf dem Bundesplatz an der Demonstration gegen die Heraufsetzung des AHV-Alters bei den Frauen.

Mit der Einweihung des Platzes vor der Dennerfiliale an der Langstrasse am Samstag in Anwesenheit von Stadträtin Karin Rykart (Grüne) wurde ein Postulat aus dem Gemeinderat erfüllt. Di e beiden damaligen grünen Gemeinderätinnen Elena Marti und Katharina Prelicz-Huber hatten den Vorstoss letztes Jahr nach dem Frauenstreiktag am 14. Juni eingereicht.