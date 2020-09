Hanf-Ueli alias Hans-Ulrich Flückiger ist im Alter von 62 Jahren in Zürich gestorben. Der parteilose Politiker war an Kehlkopfkrebs erkrankt. Er lebte seit längerer Zeit in einem Pflegeheim. Flückiger war 1958 in Rohrbach BE geboren. Von Beruf war er Landschaftsgärtner.