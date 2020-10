«Müssen die Entwicklung ernst nehmen»Zürcher Stadtrat appelliert in Video an Bevölkerung

Die Corona-Fälle steigen in der ganzen Schweiz stark an. So auch in Zürich. Deshalb appelliert der Zürcher Stadtrat in einer Videobotschaft an die Zürcher Bevölkerung weiterhin und noch konsequenter genügend Abstand zu halten, wenn nötig eine Maske zu tragen, häufig die Hände zu waschen und regelmässig Räume zu lüften.