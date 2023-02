Krawallnacht: «Zürcher Stadtrat lässt linksextreme Chaoten bewusst davonkommen» 

Das sagen Betroffene

Die Mitarbeitenden der von der Zerstörung betroffenen Geschäfte zeigen sich schockiert: «Das geht gar nicht. Jetzt muss ich mich um die Reinigung kümmern, obwohl wir mit der Wohnungsnot überhaupt nichts zu tun haben», sagt eine Mitarbeiterin eines mit Sprayereien verschmierten Ladens. Die 24-Jährige überlegt sich nun, in Absprache mit ihren Vorgesetzten Anzeige einzureichen.

Auch die Schaufenster des Geschäfts «Edition Populaire» an der Badenerstrasse wurden versprayt. Aleli Leal will sich allerdings nicht zu den Ausschreitungen am Demo-Umzug äussern. Sie bevorzuge den direkten Kontakt, sagt Leal: «Wir werden direkt mit den Organisationskomitee von ‹Alles wird besetzt› Kontakt aufnehmen.»

Georgia (26) arbeitet im Restaurant «Lady Suzette» an der Langstrasse. Auch dort kam es zu Sachbeschädigungen. Sie habe vor dem Restaurant geraucht, als ein vermummter Mann die Scheiben eingeschlagen habe. «Ich bin extrem schockiert und wütend. Ich wollte den Mann konfrontieren, aber eine Kollegin hielt mich aus Sicherheitsgründen zurück.» Im Nachhinein sei sie froh darüber, sagt Georgia. «Wer weiss, was sonst passiert wäre.» Sie sei wütend auf die Demonstrierenden. «Die sollen sich lieber eine Arbeit suchen, statt zu randalieren. Ich bin auch arm, aber das heisst nicht, dass ich sinnlos Dinge zerstöre», so die 26-Jährige. «Was mich unfassbar macht, ist, dass die Stadtpolizei die klar aggressive Demo durch die Langstrasse ziehen liess. Bei der Bahnhofstrasse hätten sie das niemals zugelassen.»