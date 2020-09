Die Grüne Karin Rykart hat als einzige Stadträtin am Lauf gegen Rassismus teilgenommen.

Das Team Stadtrat zeigte am Sonntag körperlichen Einsatz.

Mehr als 460 Läuferinnen und Läufer haben am Sonntag am Lauf gegen Rassismus teilgenommen. Der Startschuss zur 19. Austragung war um 10 Uhr auf der Bäckeranlage im Kreis 4 gefallen. Mit dabei waren auch bekannte Gesichter. Gleich fünf der neun Zürcher Stadträte nahmen am Sponsorenlauf teil: Karin Rykart (Grüne ) , Michael Baumer (FDP), Raphael Golta (SP), Andreas Hauri (GLP) und Daniel Leupi (Grüne).