Zürich: Zürcher Stadtrat will Bürokomplex Uetlihof für 1,2 Milliarden Fr. kaufen

Die Stadt will den Uetlihof für 1,2 Milliarden erwerben.

Der Uetlihof im Zürcher Brunau Quartier steht zum Verkauf. Wie der Stadtrat am Donnerstag mitteilt, möchte man das 55’000 Quadratmeter grosse Areal von einer ausländischen Investorin erwerben. Dafür beantragt der Stadtrat beim Parlament einen Nachtragskredit von 1,2 Milliarden Franken. Dieser Betrag entspreche jedoch nicht dem beabsichtigten Kaufpreis, sondern dem aktuellen Gebäudeversicherungswert der Liegenschaft.

Aktuell ist die Credit Suisse im Bürokomplex eingemietet und beschäftigt dort rund 8500 Arbeitnehmende. Mit dem Erwerb will die Stadt, dass die Bank und die Arbeitsplätze dem Standort langfristig erhalten bleiben. Der Mietvertrag der Credit Suisse läuft noch bis 2037 und kann von der Bank noch um fünfzehn Jahre verlängert werden.

Ebenfalls schreibt der Stadtrat, dass das Areal eine wichtige Baulandreserve «für die nächste und übernächste Generation» sei. Das in einer fünfstöckigen Wohnzone liegende Areal ist die zweitgrösste zusammenhängende Wohnbaulandparzelle in der Stadt Zürich. Die Gebäude könnten nach dem Auslaufen des Mietvertrags mit der Credit Suisse auch weiterhin als Bürokomplex oder als Bildungs- und Wohnstandort genutzt werden, so der Stadtrat.