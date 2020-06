Gil Glaze

Zürcher Star-DJ mietet St.-Jakob-Park für Livestream-Auftritt

Der Zürcher DJ Gil Glaze performt normalerweise auf der ganzen Welt. Um seinen Fans auch während der Corona-Zeit etwas zu bieten, mietete er für einen Livestream kurzerhand das grösste Fussballstadion der Schweiz.

New York, Miami, Singapur oder London: Als DJ ist es der 26-jährige Gil Glaze normalerweise gewohnt, in den verschiedensten Clubs der Welt aufzutreten. Aufgrund der Corona-bedingten Zwangspause fallen jedoch fast alle geplanten Auftritte und Events dieses Jahr ins Wasser. Mithilfe von Livestreams überbrück t e Gil Glaze die Zeit während der Quarantäne . In den vergangenen drei Monaten hatte er laut eigenen Angaben über 20 Onlineauftritte für Festivals oder verschiedene Musikl abels. Für seinen neusten und vorerst letzten Livestream erfüllte er sich nun einen Traum . Er mietete den St. - Jakob-Park des FC Basel – das grösste Fussballstadion der Schweiz.