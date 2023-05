Philippe Morel: Zürcher starb, weil Genfer Chirurg Leber einem Emirati implantierte

1 / 4 Der Genfer Arzt und Politiker Philippe Morel steht in der Kritik. LAURENT GUIRAUD/TAMEDIA Als Chefarzt am Genfer Unispital soll er einen emiratischen Mann bevorzugt behandelt haben. Tamedia So habe Morel eine Leber transplantiert, die eigentlich einem Zürcher Patienten hätte zukommen sollen. 20min/Vanessa Lam

Darum gehts Der Genfer Arzt und heutige Staatsratskandidat Philippe Morel soll einen reichen ausländischen Patienten bevorzugt behandelt haben.

So habe Morel eine Leber transplantiert, die eigentlich einem Zürcher Patienten hätte zukommen sollen.

Das Genfer OP-Team um Morel soll für die Transplantation teure Geschenke erhalten haben.

Swisstransplant hat sich bisher nur in einem kurzen Communiqué zum Fall geäussert.

Heftige Kritik am Genfer Staatsratskandidat Philippe Morel von der rechtspopulistischen MCG (Mouvement citoyens genevois): Wie das Online-Portal Heidi.news berichtet, soll Morel 2006 einem reichen Patienten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten eine Leber transplantiert haben, obwohl dieser die Voraussetzungen als Empfänger gar nicht erfüllte und ein Zürcher Patient in kritischem Zustand auf der Warteliste Priorität genoss.

So setzte Morel, damaliger Chefarzt der Viszeralchirurgie am Universitätsspital Genf (HUG), das Mitglied der königlichen Familie von Abu Dhabi auf die Warteliste, obwohl dieser keinen Wohnsitz in der Schweiz hatte und nicht hier versichert war. Der Emirati litt zudem an einer schweren Leberzirrhose, die vor einer Transplantation normalerweise eine sechsmonatige Alkoholabstinenz erfordert.

Empfänger lebte 15 Jahre weiter

Gemäss Dokumenten, die Heidi.news vorliegen, versuchte Morel 2006 zweimal, Swisstransplant davon zu überzeugen, den emiratischen Patienten auf die Lebertransplantationsliste zu nehmen. Die Stiftung, die die nationale Warteliste führt, lehnte zweimal ab. Nach einem dritten Antrag Morels wurde schliesslich vereinbart, seinem Patienten eine Leber zu geben, wenn kein Schweizer Empfänger davon profitieren könnte.

Obwohl ein Zürcher Patient das Organ hätte erhalten sollen, widersetzte sich Morel den Anweisungen von Swisstransplant und transplantierte die Leber seinem reichen Patienten aus der königlichen Familie – ohne Zürich oder Swisstransplant zu informieren. Der Zürcher starb kurz darauf, der Emirati lebte 15 Jahre weiter.

Genfer OP-Team erhielt teure Geschenke

Laut Heidi.news erhielt Morel nach einer weiteren Untersuchung 2016 durch Swisstransplant einen Verweis. Die Prüfung ergab, dass Morel kurz nach der Transplantation mehreren Personen des Genfer Operations-Teams im Namen der Familie des Emiratis Geschenke überreichte. So wurde in einem Dokument ein mit Weissgold plattiertes Schmuckstück mit einem geschätzten Wert zwischen 10’000 und 20’000 Franken erwähnt.

Morel, von 2005 bis 2018 Vizepräsident von Swisstransplant, wurde allerdings kaum gerügt. So sei der Vorfall 2007 durch die Ombudsstelle untersucht worden, teilt Swisstransplant in einem Communiqué mit. Der Bericht habe ergeben, dass es sich um einen Kommunikationsirrtum gehandelt habe. Die Transplantation habe aber als «medizinisch sinnvoll» bezeichnet werden können.

Morel reicht Klage ein

Der Fall sorgt für heftige Kritik: Für Bertrand Kiefer, Arzt, Ethiker und Chefredakteur der «Schweizerischen Ärztezeitung», werden in der «Affäre Morel» ethische Fragen «von äusserster Schwere» aufgeworfen. Seiner Meinung nach entlaste die am 21. April veröffentlichte Stellungnahme von Swisstransplant den Genfer Chirurgen in keiner Weise. Er fordert die Stiftung auf, den Fall aufzuarbeiten und Transparenz zu schaffen. Das Publik werden dieses Falles schade der Transplantationsmedizin enorm, sagt auch Franz Immer, seit 2008 Präsident von Swisstransplant, im «Beobachter».

Morel selbst hat die Vorwürfe gegenüber Westschweizer Medien zurückgewiesen und eine Klage wegen Verleumdung gegen Unbekannt eingereicht. Für den Genfer Staatsratskandidaten handelt es sich um eine Verschwörung, sagte er vor wenigen Tagen dem Lokalsender Léman Bleu: «Es ist offensichtlich, dass diese Anschuldigung, die 17 Jahre nach einer angeblichen Tat und wenige Tage vor einer entscheidenden Abstimmung auftaucht, eine Fälschung ist.»

Morel steckt mitten im Wahlkampf. Eine rechte Allianz aus MCG, SVP, FDP und Mitte will am Sonntag, dem 30. April, die rot-grüne Regierungsmehrheit angreifen – und verhindern, dass Pierre Maudet gewählt wird. Im ersten Wahlgang am 2. April hatte noch niemand das absolute Mehr erreicht.