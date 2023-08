Wallisellen ZH: Zürcher Startup arbeitet für Weltstars

Das steckt hinter der Firma «Next Hype»

Das bekannte Lied «Industry Baby» von Lil Nas X und Jack Harlow schaffte es wenig überraschend auf den diesjährigen Platz eins der «Billboard Hot 100»-Liste. Was aber nur die wenigsten wissen: Das Lyrics-Video zum Song wurde von vier jungen Männern aus Zürich produziert. Die gezeigte Animation im Video stammt vom Multimedia-Powerhouse «Next Hype GmbH» mit Sitz in Wallisellen.

Die Köpfe hinter dem Start-up sind Mustafa Miljkovic als 3D Creative Director, Nino Accardi als 3D Generalist, Jean-Chris Oberholzer als Producer und David-Joel Oberholzer als Produktion Koordinator. Anfangs noch für die Produktion von Musikvideos zuständig, legte das junge Unternehmen vor drei Jahren seinen Fokus auf 3D-Animationen. Selbstständig wurden die Zürcher während der Corona-Pandemie. «Es war der unpassendste Zeitpunkt, um in die Selbstständigkeit zu gehen», sagt Oberholzer. Bereits Jahre vor der Selbstständigkeit arbeiteten die führenden Köpfe von «Next Hype GmbH» an der Schnittstelle zwischen Kunst und Technologie.



Diese Projekte konnte das Start-up realisieren

Vor zwei Jahren gelang ihnen jedoch etwas wie ein kleiner Durchbruch: Next Hype wurde von «Titolo» angefragt, das Nike Dunk Museum als virtuelles Erlebnis mitzuentwickeln. «Ich konnte es damals kaum glauben», erzählte Miljkovic. Dank des Nike-Auftrags gelangte ihr Name mehr und mehr an die Öffentlichkeit. «Wenig später durften wir dann für den bekannten DJ Marshmello die Visualizer für das gesamte Album designen und animieren.»

Doch wie gelangt ein junges Schweizer Start-up an Aufträge für internationale Stars – ist es harte Arbeit oder pures Glück? Weder noch, wie Miljkovic sagt. Viel eher sei es der Mut der Unternehmer: «Vor zwei Jahren habe ich Kontakt zum Creative Director von Lil Nas X aufgenommen, ohne jedoch direkt unser Start-up anzupreisen», so Miljkovic. Per Instagram haben sie dann gegenseitig auf die Beiträge reagiert. «Als dieser dann mit der Anfrage an uns gelangte, das offizielle Lyrics-Video zum Lied ‹Industry Baby› zu animieren, traute ich meinen Augen kaum.» Mehrere Wochen hätten zwei 3D-Artists am Video gearbeitet. «Diese Zusammenarbeit war für das Start-up zwar noch immer kein Türöffner, aber als Referenz sehr wertvoll.»