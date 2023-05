Stadt Zürich: Zürcher stimmen über 300-Millionen-Fonds für günstige Wohnungen ab

Am 18. Juni stimmt die Stadtzürcher Bevölkerung über den Wohnbaufonds ab.

Am 18. Juni stimmt die Stadtzürcher Bevölkerung über den Städtischen Wohnraumfonds ab. Mit diesem Instrument will die Stadt den gemeinnützigen Wohnungsbau fördern, um das sogenannte Drittelsziel zu erreichen. Dieses verfolgt, dass bis 2050 ein Drittel aller Wohnungen in der Stadt Zürich gemeinnützig ist.