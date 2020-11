Anfrage eingereicht : Zürcher SVP ärgert sich über deutsche Zelte für Corona-Testcenter

Die Zürcher SVP will vom Regierungsrat wissen, wer den Auftrag für die Zelte aus dem Ausland erteilt hat.

Das Zelt ist «Made in Germany». Solche stehen in Dübendorf…

Wer sich in einem der neuen Testcenter in Dübendorf oder beim Triemli-Spital auf das Coronavirus testen lässt, steht dabei wahrscheinlich in einem Zelt aus Deutschland – sehr zum Ärger der SVP. Sie hat deshalb eine Anfrage beim Regierungsrat eingereicht.