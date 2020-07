Begrenzungs-Initiative

SVP Zürich wirbt mit Holocaust-Mahnmal

Mit einem Bild des Holocaust-Mahnmals in Berlin hat die SVP Zürich auf Twitter für ihre Begrenzungs-Initiative geworben.

«Mit einem Ja wird die Schweiz nicht weiter zubetonniert», so wirbt die SVP Zürich für die Begrenzungs-Initiative, welche am 27. September an die Urne kommt. Auf Twitter ist dazu ein Bild des Holocaust-Mahnmals in der deutschen Hauptstadt Berlin zu sehen. Mittlerweile wurde der Tweet gelöscht.